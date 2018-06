Hazard voorspelt wereldtitel voor... België, James en co onderweg naar Rusland

Herstelde Carvajal sluit aan bij Spanje, duel met Portugal mogelijk te vroeg

14:11 De Spaanse rechtsback Dani Carvajal heeft de groepstraining bij de nationale ploeg hervat. De verdediger van Real Madrid deed vandaag in Krasnodar voor het eerst een deel van de oefensessie mee. Carvajal had eind vorige maand in de finale van de Champions League tegen Liverpool een hamstringblessure opgelopen.