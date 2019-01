Heeft Murray laatste duel gespeeld? Knokkende Murray onderuit tegen Bautista Agut

,,Dit was ongelooflijk. Ik wil iedereen bedanken voor de steun”, vertelt Murray met gebroken stem. ,,Als dit echt mijn laatste wedstrijd was, dan was het een mooie. Ik heb alles gegeven.”

Murray kondigde vorige week al aan dat dit zijn laatste jaar in het proftennis wordt. De Brit hoopt zelf zijn pensioen nog te rekken en op zijn geliefde Wimbledon afscheid te nemen, maar hij wordt al ruim anderhalf jaar geteisterd door een pijnlijke heup, waardoor dat glorieuze afscheid een utopie lijkt.



Toch gaf Murray alles op de baan in Melbourne. Hoewel de eerste twee sets verloren gingen, knokte de Brit zich terug en won op knappe wijze de derde en vierde set in de tiebreak. Daarna leek Murray toch te veel last te hebben van zijn blessure. In de vijfde set kwam de meervoudig grand slamwinnaar er niet meer aan te pas en verloor hij met 6-2.