Heeft Oranje de stijgende lijn te pakken?

'Ribéry gaat zijn twaalfde seizoen in bij Bayern München'

10:32 Arjen Robben moet nog even wachten, maar Franck Ribéry heeft al duidelijkheid gekregen. Volgens het Duitse tijdschrift Kicker gaat de 35-jarige Fransman zijn aflopende contract bij Bayern München met een jaar verlengen. Ribéry speelt al sinds 2007 in Beieren en gaat zijn twaalfde seizoen in bij 'Der Rekordmeister'.