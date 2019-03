Heel Ahoy scandeert: ‘Barney, olé’

Wie Ahoy binnenloopt, wordt begroet door een horde aan in oranje uitgedoste dartsfans. Slechts een enkeling is niet in oranje gekleed. Team Van Gerwen is zichtbaar in de minderheid. Maar een paar mensen lopen in de herkenbare felgroene polo van Migthy Mike. Amateurdarters en vrienden Peter Heesen (56) en Stephan de Jong (52) zijn beiden voor het eerst aanwezig bij een wedstrijd van de Premier League of Darts. Ze komen voor het darten en de sfeer. Op de vraag of ze voor Team Van Gerwen of Van Barneveld antwoorden ze beiden stellig: ,,Barney natuurlijk.” Het leeuwendeel van de fans is voor Van Barneveld.

Om 16.00 openden vanmiddag de deuren van Ahoy voor dartsminnend Nederland. Er is een heuse pop-up bar opgezet om de gasten te voorzien van de nodige dosis muziek en drank. Bij binnenkomst komt de geur van bier je tegemoet. Toch is niet iedere aanwezige in de zaal een dartsliefhebber. Erwin Rijkse (40) komt vooral voor de sfeer. Voetbal ligt meer in zijn straatje.

Een DJ zorgt voor wat sfeer en zet Freed from desire in, waarop de hele zaal ‘Will Grigg’s on fire’ in start. Mondjesmaat gaan mensen los. Dan komt de walk-on song van Van Gerwen erop. Een enkeling gaat voorzichtig uit zijn plaat. De zaal begint langzaam vol te lopen en de sfeer zit er goed in. Mensen van alle leeftijden zijn aanwezig. Alleen zijn er opvallend weinig vrouwen in de pop-up bar te bespeuren.



Ciska (39) en Cindy (59) van den Berg vormen een uitzondering in de zee van mannen. Beide dames zijn in oranje uitgedost en Cindy heeft wel wat weg van koningin Máxima. Ze is namelijk gehuld in een cape en draagt een kroontje. Voor zowel moeder als dochter is het de eerste keer bij een dartswedstrijd. Vooral Cindy is een dartsfanaat. ,,Ik kijk elke wedstrijd op tv, maar wilde nu toch echt een keer de sfeer van zo’n wedstrijd proeven.”