Heemskerk en Kromowidjojo naar halve finales

Griffiths bij emotionele ba­sis-ren­tree belangrijk voor Celtic

24 juli Leigh Griffiths heeft eindelijk weer eens zijn waarde voor Celtic kunnen tonen. De aanvaller ontbrak vorig seizoen een halfjaar door ‘mentale problemen', maar staat nu weer op het veld. Hij was bij zijn rentree in de basis weer belangrijk in de 5-0 zege van de Schotse grootmacht op Nomme Kalju in de tweede voorronde van de Champions League.