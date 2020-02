Heerenveen verdient 1 miljoen euro met transfer Larsson naar China

voorbeschouwing Go Ahead Eagles met Swart en Bannink in topper tegen Volendam

14:42 Go Ahead Eagles gaat vrijdagavond met Alexander Bannink en Joran Swart in het elftal proberen de duimschroeven aan te draaien bij FC Volendam. Het duo komt op het Volendamse kunstgras in actie vanwege de blessures van Maël Corboz en Jeroen Veldmate.