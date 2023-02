Hein Otterspeer verlengt contract bij Reggeborgh met minimaal een jaar

Otterspeer is bezig aan zijn tweede seizoen bij Reggeborgh, waar voormalig olympisch kampioen Gerard van Velde de coach van de sprinters is. ,,Het is fijn dat het team geloof in mij heeft en dat ze dat vertrouwen uitspreken voor twee jaar, vind ik heel respectvol’’, aldus Otterspeer, viervoudig Nederlands kampioen sprint.

,,Fysiek zit er nog steeds een stijgende lijn in. Ik zit nog niet aan mijn top’’, zegt Otterspeer, die momenteel leider is in de stand van de wereldbeker op de 1000 meter. Zijn resterende hoofddoel voor dit seizoen is de WK afstanden in maart in Heerenveen.