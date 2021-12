Hein Otterspeer vindt eindelijk zijn geluksmoment: ‘Het was niet altijd makkelijk voor mijn gezin’

Door Rik Spekenbrink



Hij zegt het een paar keer, deze woensdagavond. ‘Ik hang niet alles aan de grote klok’. Het soms loodzware bestaan van topsporter, Hein Otterspeer vindt het niet gepast er al te veel over te klagen. Of zijn liesblessure, opgelopen negen dagen voor die belangrijke 1000 meter op het OKT. Maar weinig mensen wisten ervan. ,,Reacties van oeh, ah, jammer, daar heb ik niks aan.”



Bovendien: dat hij nog schaatst, is zijn eigen keuze. ,,Waarom doe je dit nog, zoek toch wat anders”, hoorde ik soms. ,,Maar het vuur is hier altijd blijven branden”, zegt hij als hij hard op zijn borst slaat. ,,Diep in mijn hart wilde ik dit zo graag. Dat heeft me al die tijd overeind gehouden. Nu kan ik het eindelijk laten zien op het allergrootste podium dat er is. Voor dit soort geluksmomentjes doe ik het.”