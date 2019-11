Hekman en Groenewoud winnen in Enschede eerste marathon van vierdaagse

De eerste schaatsmarathon van de Trachitol Trophy is donderdagavond gewonnen door Gary Hekman en Marijke Groenewoud. Beiden werden na afloop ook in het leiderspak van de vierdaagse gestoken.

De wedstrijd bij de mannen ging in Enschede niet over de gebruikelijke 125 rondjes, zoals in de KPN Marathon Cup, maar zat er na 80 rondjes al op. Kort maar snel dus, op de gladde vloer van IJsbaan Twente. Heel snel, sprak winnaar Gary Hekman na afloop. „Je rijdt gelijk naar je maximale hartslag toe en dat moet je een beetje zien vast te houden. Het ging echt heel hard. Op gegeven moment zat ik wat van achteren en wilde ik naar voren toe, maar dat lukte niet. Omdat het zo hard ging. Iedereen was vanavond supergretig.”

Quote Op een pak verdedigen, ben ik nooit zo gek op. Gary Hekman In reguliere wedstrijden hebben de rijders volgens Hekman nog de tijd om bijvoorbeeld de eerste twintig rondjes wat op gang te komen en afwachtend te schaatsen. „Dat was hier dus niet het geval, want het waren er maar tachtig. De laatste twintig wordt de sprint gemaakt, dus eigenlijk bleven er maar zestig rondjes over. Dat betekende dat je er vol gas in moest vliegen”, sprak de winnaar van de openingswedstrijd over de marathon in Enschede.

De schaatser van de groene brigade van AB Vakwerk had zo’n zes ronden voor het einde zelfs nog een discussie met ploeggenoot Bart Hoolwerf. „We kregen een beetje mot met elkaar over wie voor wie de sprint aan moest trekken. Ik wilde dat voor Bart doen en hij voor mij”, lachtte Hekman na afloop. Uiteindelijk werd het dus de Beer van Gramsbergen, die bij het uitkomen van de laatste bocht de koppositie nam en deze niet meer uit handen gaf.

Of Hekman er in de komende vier wedstrijden in zal slagen de eerste positie in het klassement te behouden, is volgens hem nog maar de vraag. „Op een pak verdedigen, ben ik nooit zo gek op. Waarschijnlijk ga ik nog wel een keer een kopgroep missen en dat de vierdaagse daar dan wordt beslist. Ik verwacht wel dat op de tweede of derde dag een kopgroep gaat lopen. Maar als morgen weer gesprint wordt, dan wil ik er zeker voor rijden.”

Achter Hekman sprintte in Enschede Bart Hoolwerf naar de tweede plaats. Luc ter Haar van AB Direct maakte het feest voor de groene brigade helemaal compleet. Tot grote vreugde van Hekman. „Ik heb jarenlang voor de overwinningen gereden, nooit had ik een sprinter achter me. Ik vind het schitterend dat we met Bart nu een man achter de hand hebben waarvoor ik ook de sprints kan aantrekken. Dat is leuk om te doen en dat pakte ook goed uit in Den Haag.” Daar werd Bart Hoolwerf de winnaar en Hekman de nummer drie. Afgelopen weekeinde, in Haarlem, was het Hekman die won. Voor Hoolwerf.

Van de zes verreden wedstrijden heeft de ploeg van trainer Roy Boeve inmiddels er al drie gewonnen. Hekman is de kersverse leider in de Trachitol Trophy, terwijl Bart Hoolwerf het klassement van de KPN Marathon Cup aanvoert.

Vrouwen

Bij de vrouwen ging de zege naar Marijke Groenewoud. De 22-jarige Friezin van de formatie Ziuz kwam solo over de streep. In de finale wist zij een gaatje te slaan en die voorsprong wist ze eenvoudig te behouden. „Als de wedstrijd op een massasprint zou uitlopen, dan was ik degene van de ploeg waarvoor gereden zou worden”, sprak ze na afloop.

Volledig scherm Marijke Groenewoud won donderdagavond in Enschede de eerste marathon van de vierdaagse Trachitol Trophy. © BSR Agency

De overwinning leverde Groenewoud, die ook al de snelste was in de eerste wedstrijd van de KPN Marathon Cup in Amsterdam, het leiderspak op van het algemeen klassement. „Vooraf was dat niet echt het doel, maar nu ik deze trui aan heb, wil ik ‘m ook behouden”, aldus de sprintster.