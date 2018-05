Helmut Marko: Verstappen reed opeens tijden die onmogelijk waren

Helmut Marko, de technische adviseur bij Red Bull, blikt in het Oostenrijkse blad Motorprofis nog eens terug op de onfortuinlijke botsing tussen Max Verstappen en Daniel Ricciardo in Bakoe. ,,Dat gevecht was eigenlijk al voorbij."

Marko geeft toe dat hij tijdens de race enkele malen dacht aan ingrijpen, maar toen was het gevecht in principe al voorbij. ,,En toen pakte Verstappen opeens de overcut, waarbij hij op de oude banden sneller was dan Ricciardo op de nieuwe banden. Dat hadden we nooit verwacht en toen laaiden de emoties opnieuw op", vertelt Marko.

,,Ricciardo begreep niet hoe het kon dat Max er opeens voor zat en wij snapten dat toen ook niet. Theoretisch gezien had hij er anderhalve seconden voor moeten zitten. Maar ja. Dat is typisch Verstappen. Als hij een mogelijkheid ziet, dan gaat hij ervoor. Dan rijdt hij tijden die eigenlijk onmogelijk zijn. Twee ronden voor zijn pitstop zei hij nog dat de banden op zijn en op het moment dat hij naar binnen moet, rijdt hij de snelste tijd in de middensector."

Marko benadrukt dat Ricciardo tijdens de race absoluut niet sneller was dan Verstappen. ,,Hij kwam dichterbij Verstappen, omdat Max achter Lewis Hamilton zat. Sterker nog, Verstappen was op dat moment van de race sneller, maar door die immense slipstream kwam Ricciardo telkens weer in de buurt."