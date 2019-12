HEMA cosponsor schaats- en wielerploeg Jumbo-Visma

Waterpolo­sters nemen revanche op Canada met klinkende zege

8:08 De Nederlandse waterpolosters zijn het toernooi om de Holiday Cup in de Verenigde Staten begonnen met een klinkende zege op Canada. De ploeg van bondscoach Arno Havenga zegevierde in Princeton, in de staat New Jersey, met 17-8 (5-2, 4-5, 3-1, 5-0).