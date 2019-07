Hendrix staat open voor Bologna: ‘Kans bestaat dat ik ga’

Tegen Basel moet het anders vindt Dumfries: ‘Als kerels spelen, niet als vandaag’

22:10 Nee, PSV zat tijdens de Johan Cruijff Schaal niet al met het hoofd bij de return tegen FC Basel. Dat benadrukte Denzel Dumfries na afloop van de met 2-0 verloren wedstrijden in de catacomben van de Johan Cruijff Arena. ,,We benaderen alle wedstrijden hetzelfde. En we willen prijzen winnen.”