Hengst Verdi mag gaan genieten van pensioen in Geesteren na ongelooflijk succesverhaal

Bij de hengstenhouderij Team Nijhof in Geesteren (Gld.) hadden ze een mooi plannetje. De eigenaren wilden het icoon Verdi, geboren in 2002, met diens berijder Maikel van der Vleuten een mooi afscheid geven op Indoor Brabant. De Brabantse mede-eigenaren Cees van den Oetelaar en Van der Vleuten zelf waren direct enthousiast. Na tien jaar springen op topniveau vond Verdi het volgens Van der Vleuten genoeg. Op 15 maart neemt het springpaard in de Brabanthallen afscheid van het publiek.

Dekdienst

Het succes is ook vooral te danken aan zijn vader Henk Nijhof senior. Die kocht Verdi al toen de hengst nog niet eens geboren was. Verdi had echter zo’n goede vader en moeder dat Nijhof senior er alle vertrouwen in had. Hij kocht het veulen uiteindelijk samen met handelaar Van den Oetelaar. Na een opfokperiode in Geesteren vertrok hij op zijn vierde naar Brabant.