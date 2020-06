Hennie Kuiper: ‘Aan grote wielermonumenten moet je niet tornen’

Halve finale EK onder 21 Waterman blikt terug op bizarre penalty­reeks: '32 strafschop­pen, krankzin­nig’

20:15 Exact dertien jaar geleden bereikte Jong Oranje ten koste van Engeland de finale van het EK onder 21. Dat had het voor een groot gedeelte te danken aan Boy Waterman, die in een van de meest bizarre strafschoppenseries in de voetbalhistorie een heldenstatus verwierf. ,,Je beleeft zo'n wedstrijd in een roes.’’