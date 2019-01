Heracles-spits Vermeij naar Den Bosch, Blind verkiest Neres boven miljoenen

TransferTalkDe transfermarkt is begin deze maand geopend. Mis tot en met 31 januari niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.

Heracles-spits Vermeij naar FC Den Bosch

Volledig scherm Vincent Vermeij. © Pro Shots Vincent Vermeij speelt vrijwel zeker de rest van dit seizoen voor FC Den Bosch. Tijdens de uitwedstrijd tegen FC Dordrecht sijpelden de geluiden door dat de spits wordt overgenomen van Heracles. Hij zou morgen gepresenteerd worden. Vermeij gaf eerder aan niet per se weg te willen bij Heracles, maar wel meer te willen spelen. In Almelo heeft hij Adrian Dalmau voor zich en fungeert hij vaak als pinchhitter. Hij scoorde dit seizoen één keer. Eerder leek het erop dat De Graafschap Vermeij terug wil. De spits kwam in 2016 over van de club uit Doetinchem, die op dit moment onderaan staat in de eredivisie.

Juventus keurt Ramsey in Londen

Aaron Ramsey (28) verlaat Arsenal komende zomer na ruim tien jaar trouwe dienst. De Welshe middenvelder beschikt over een aflopend contract en is toe aan een nieuw avontuur. Juventus reageerde het meest slagvaardig en is al rond met de speler. Ramsey wordt, zo meldt de Daily Mail, vandaag nog medisch gekeurd in Londen. Hij droeg gisteren nog de aanvoerdersband in het verloren competitieduel met stadgenoot West Ham United (0-1).

Volledig scherm Aaron Ramsey. © Getty Images

Blind: Neres niet verkopen

Ajax zal er alles aan doen David Neres binnenboord te houden, zo bevestigde commissaris Danny Blind vandaag tegenover Ziggo Sport. Er wordt vanuit China flink getrokken aan de Braziliaan, die bij Ajax niet zeker is van een basisplaats. Guangzhou Evergrande zou liefst 43 miljoen euro overhebben voor Neres. ,,We willen spelers met wie we succesvol kunnen zijn in huis houden”, reageert Blind op die geruchten. ,,De bedoeling was dat Diego Lainez uit Mexico er ook bij zou komen. Dat moest in de winter gebeuren, om een langere aanloop te hebben in verband met een andere cultuur en een ander spelsysteem. Als je zo’n speler dan niet kan halen, moet je zeker geen spelers weg laten gaan waarvan je denkt dat je ze nodig hebt om succes te boeken.”

Volledig scherm Neres staat de Braziliaanse televisie te woord in Orlando. © Stanley Gontha

Napoli op ‘pole’ voor Lozano

PSV lijkt nog maximaal een half seizoen van Hirving Lozano (23) te kunnen genieten. Grote Europese clubs houden de Mexicaan al een tijdlang in de gaten en hopen komende zomer succesvol zaken te doen in Eindhoven. El Mundo Deportivo en Sport melden dat Lozano er goed op staat bij Barcelona, maar dat de club nog niet zo concreet is als Napoli. De Italianen zouden, zo berichtten sportmedia uit dat land gisteren, al een bod van 30 miljoen klaar hebben liggen voor de aanvaller. Bij die deal zou oud-Ajacied Amin Younes eventueel de omgekeerde weg kunnen bewandelen. Lozano heeft bij PSV nog een contract tot medio 2023.

Volledig scherm Hirving Lozano. © ANP Pro Shots

Chelsea wil Aké terughalen

Twee jaar geleden verkocht Chelsea Nathan Aké voor 23 miljoen euro aan Bournemouth. Volgens The Sun gaan de ‘Blues’ komende zomer gebruik maken van de terugkoopclausule die toen in die deal werd opgenomen. Aké (23) is sinds zijn komst onomstreden bij The Cherries en werd afgelopen seizoen uitgeroepen tot speler van het seizoen. Als Chelsea ervoor kiest hem terug te halen, kost dat de club bijna het dubbele van de verkoopprijs: 44,8 miljoen euro.



Gary Cahill en David Luiz dreigen Chelsea in de zomer te verlaten waardoor de club dun in de verdedigers zit.

Volledig scherm Nathan Aké. © REUTERS

ManUnited denkt aan Southgate

Hoewel Manchester United als herboren lijkt onder interim-manager Ole Gunnar Solskjær, is de kans groot dat de Noor aan het eind van dit seizoen plaats moet maken. Sky Sports weet dat de club Gareth Southgate op het lijstje met mogelijke opvolgers heeft gezet. De huidige bondscoach van Engeland is nog niet officieel benaderd, maar past met zijn speelwijze en het inpassen van jonge talenten volgens insiders perfect bij United.



Southgate verlengde onlangs zijn contract bij de bond nog tot 2022. In dat jaar vindt het WK plaats in Qatar. Hij leidde de Engelse nationale ploeg afgelopen zomer nog tot de halve finales op het WK in Rusland.

Volledig scherm Gareth Southgate. © REUTERS

Fulham en Besiktas vandaag rond over Babel

Als de schijn niet bedriegt, zien we Ryan Babel later vandaag met een Fulham-sjaaltje om zijn nek. Verschillende Turkse en Britse media schrijven dat de degradatiekandidaat uit Londen de komst op huurbasis van de international vanmiddag afrondt. Babel komt over van Besiktas, waarvoor hij sinds de zomer van 2017 uitkomt. De kans dat Babel na zijn verhuur terugkeert bij de Turkse club is klein. Onderhandelingen om zijn aflopende contract te verlengen liepen op niets uit.



Voor de 32-jarige Babel is de Premier League geen onbekend terrein. Hij voetbalde tussen 2007 en 2011 voor Liverpool, dat hem destijds overnam van Ajax. Daarna voerde zijn carrière hem nog langs Hoffenheim, opnieuw Ajax, Kasimpasa, Al Ain, Deportivo la Coruña en Besiktas.



Bij Fulham is versterking hard nodig. De ploeg van trainer Claudio Ranieri staat voorlaatste in Engeland en strijdt tegen degradatie.

Volledig scherm Ryan Babel. © Getty Images