Herboren Froome wint koninginnenrit, Dumoulin verliest tijd op Yates

Door Thijs Zonneveld



Omhoog loopt de weg, eindeloos omhoog. Er is geen genade, er is geen tijd om uit te hijgen. De beklimming duurt maar en duurt maar. Overal op de flanken van het monster rijden renners, één voor één. Grimassend. Harkend. Slingerend.



Het is wielrennen in slow motion.



Dit is de Zoncolan. De slotklim van de koninginnenrit van de Giro. En misschien wel de zwaarste berg van Europa. Het is het een van de kantelpunten van de Giro. Het is hier buigen of barsten.



Op het eerste gedeelte van de klim hangen de favorieten tegen elkaar aan, als zwaargewichten in de tiende ronde van een bokswedstrijd. Maar als Wout Poels (Sky) op kop gaat rijden vallen er slachtoffers. Het werk van Poels is niet voor niets. Zijn kopman, Chris Froome, blijkt op de Zoncolan over zwarte magie te beschikken. Hij staat op uit de dood. De hele Giro lang kreeg hij bij elke aankomst bergop op zijn falie, maar vandaag is hij de beste van allemaal. Naar eigen zeggen is dat omdat hij nu eindelijk geen last meer heeft van de gevolgen van de valpartij bij de verkenning van de openingstijdrit in Jeruzalem.