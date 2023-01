Herenigt Al-Nassr Keylor Navas met Cristiano Ronaldo? Dortmund stelt Moukoko ultimatum

Go Ahead Eagles herrijst uit zelfgegra­ven graf: Sylla Sow voorkomt dat FC Utrecht wint na Deventer cadeautjes

Hoe FC Utrecht te bestrijden? In elk niet in hun val trappen, zei trainer René Hake in de aanloop naar de thuiswedstrijd. Maar die list hoefden de gasten niet eens te gebruiken, Go Ahead Eagles groef in de Adelaarshorst in de eerste helft het eigen graf. Om er op de valreep tóch uit te herrijzen: 2-2.

15 januari