Herfstweer teistert Roland Garros: ‘Acht graden, ik ga echt niet spelen’

Ook Victoria Azarenka was not amused. De Wit-Russische, eerder deze maand finaliste bij de US Open, ontstak in woede tegen de wedstrijdorganisatie. ,,Jullie vinden het wel leuk, hè? Maar zien jullie niet wat er aan de hand is? Wat doen we hier? Ik wil altijd en overal spelen, ik ben geen klager, maar dit is belachelijk. Ik woon in Florida. Maar hier is het acht graden. Het is veel te koud om te spelen en ik blijf hier dan ook niet zitten”, waarop ze met opponente Danka Kovinic uit Montenegro het complex verliet.