Herhaling Australian Open-finale: Rafael Nadal treft Daniil Medvedev in Acapulco

Nadal (35) was in Mexico in de kwartfinale met 6-0 7-6 (5) te sterk voor de Amerikaan Tommy Paul, die in de tweede set drie keer een break voorsprong had. Voor Nadal was het al zijn dertiende zege op rij in 2022, nog nooit startte hij een seizoen beter.

De 26-jarige Medvedev versloeg de Japanner Yoshihito Nishioka met 6-2 6-3. Voor dat duel wist de 26-jarige Rus al dat hij, na de nederlaag van Novak Djokovic in Dubai, vanaf maandag de nieuwe nummer 1 van de wereld is. ,,Het was geweldig nieuws, maar het was niet makkelijk om een wedstrijd te spelen als je zulk nieuws ontvangt”, zei Medvedev.

Zowel Nadal als Medvedev speelt in Acapulco zijn eerste toernooi sinds de memorabele finale van de Australian Open, eind vorige maand. ,,Iedereen weet hoe moeilijk de finale in Australië was. Morgen wordt weer een gevecht. Ik weet dat hij goed speelt en veel vertrouwen heeft. Ik heb zin om die wedstrijd te spelen”, blikte Nadal vooruit.

Medvedev heeft nog iets recht te zetten, aangezien hij in Melbourne een 2-0-voorsprong in sets uit handen gaf. “Het wordt een soort van kans op revanche voor mij. Tegen Rafa spelen is altijd speciaal”, aldus de aanstaande nummer 1 van de wereld.

De andere halve finale gaat tussen de Griek Stefanos Tsitsipas en de Brit Cameron Norrie.