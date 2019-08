Herrada wint in Ares de Maestrat, Teuns neemt rood over van López

Gesink finisht vierdeJésus Herrada heeft de zesde etappe in de Vuelta a España gewonnen. De Spanjaard van Cofidis profiteerde in de slotkilometers van het beulswerk van Dylan Teuns, die succesvol jacht maakte op de rode leiderstrui. In de slotkilometer versnelde Herrada en kon hij onbedreigd het zegegebaar maken. Robert Gesink werd knap vierde.

Het duurde anderhalf uur voordat de kopgroep van de dag was gevormd. Wout Poels probeerde in het begin al weg te springen, maar kreeg niet de ruimte van het peloton. De Ineos-renner kwam op de eerste twee beklimmingen als eerste boven en sprokkelde acht bergpunten mee, maar daarna werd hij ingerekend door de achtervolgers en het peloton. Een nieuwe vluchtpoging liet niet lang op zich wachten. Robert Gesink was attent en sprong samen met tien andere renners weg. Samen met best geplaatste David de la Cruz, Dylan Teuns, Gianluca Brambilla, Jésus Herrada, Tsgabu Grmay, Bruno Armirail, Tejay van Garderen, Nelson Oliveira, Dorian Godon en Pawel Poljanski reed hij iets voor het peloton uit.

Pechdag EF Education First

In het peloton werd er hard gereden. Er ontstonden meerdere groepen en er waren veel valpartijen. Halverwege de rit vond de zwaarste valpartij plaats met maar liefst vier slachtoffers tot gevolg. Met Nicholas Roche (5de), Rigoberto Uran (6de) en David de la Parte (13de) werden drie klassementsrenners uitgeschakeld. Ook Hugh Carthy, ploegmaat van Uran, moest opgeven.

De elf aanvallers hadden ondertussen een voorsprong van iets meer dan drie minuten bijeen gereden. Dat werd nog uitgebreid tot meer dan vijf minuten, waardoor De la Cruz virtueel aan de leiding kwam te rijden. Op de derde van vier beklimmingen kon Grmay zijn zenuwen niet meer bedwingen en plaatste hij als eerste lid van de kopgroep een aanval. Grmay kwam als eerste boven en kreeg in de afdaling gezelschap van Oliveira. Gesink zat in de achtervolgende groep en zag Van Garderen letterlijk wegvallen. De Amerikaan maakte de pechdag van EF Education First compleet door het struikgewas in te duiken.

Teuns het rood, Herrada de ritwinst

Oliveira en Grmay begonnen met een voorsprong van een halve minuut aan de 7,9 kilometer lange slotklim naar Ares del Maestrat. De achtervolgende groep gaf ze maximaal 45 seconden, maar toen vond Teuns het welletjes en versnelde de Belg. Met Herrada in zijn wiel reed hij in een ruk naar de twee leiders toe en liet hij ze net zo snel weer achter.



Herrada nam niet over en plaatste op enkele honderden meters van het einde de beslissende demarrage. Teuns had het nakijken, maar verzekerde zich wel van de rode trui. Gesink eindigde op 21 seconden achterstand knap als vierde en klimt in het klassement naar de zesde plaats.



Bij de klassementsmannen gebeurde er weinig, al pakte Tadej Pogacar wel wat tijd terug op zijn concurrenten. Hij bolde op 5:42 minuten achterstand van ritwinnaar Herrada over de streep met in zijn kielzog de andere favorieten. Miguel Angel Lopez moet zijn leiderstrui inleveren, maar staat er na zes etappe van alle klassementsmannen wel het beste voor.

Volledig scherm Dylan Teuns is de nieuwe leider. © BELGA