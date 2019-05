Herrera op weg naar Atlético, Twente haalt Spanjaard van Arsenal

Het transferwindow is deze week geopend in Engeland, Nederland en andere Europese competities volgen later. Mis de komende maanden niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.

Herrera op weg naar Atlético Madrid

Héctor Herrera tekent volgende week een contract bij Atlético Madrid. Dat meldt de Madrileense sportkrant AS. De 29-jarige middenvelder uit Mexico zou er al uit zijn met de nummer twee van Spanje, die transfervrij vertrekt bij FC Porto. Herrera speelde sinds de zomer van 2013 voor de Portugese topclub, waar hij goed was voor 35 goals en 34 assists in 244 wedstrijden. Eerder kwam de zeventigvoudig international van Mexico in eigen land uit voor Pachuca CF.

Volledig scherm Héctor Herrera in duel met Nemanja Gudelj tijdens FC Porto - Sporting afgelopen zaterdag. © AFP

Twente haalt verdediger Arsenal

FC Twente heeft zich versterkt met Julio Pleguezuelo. De 22-jarige verdediger uit Spanje komt transfervrij over van Arsenal en tekent een tweejarig contract in Enschede.



Pleguezuelo speelde net als Aitor Cantalapiedra en Javier Espinosa in de jeugd van FC Barcelona. Beide Spanjaarden kwamen vorig jaar naar FC Twente. “Het is mooi om weer samen te spelen”, blikt hij vooruit.



Pleguezuelo speelde in de jeugd voor RCD Espanyol, Atlético Madrid en FC Barcelona. Op zestienjarige leeftijd maakte de verdediger de overstap naar Arsenal, dat hem de afgelopen jaren verhuurde aan RCD Mallorca en Gimnastic de Tarragona.

Giroud verlengt contract bij Chelsea

Volledig scherm Olivier Giroud © BSR Agency Olivier Giroud blijft nog een seizoen bij Chelsea. De Franse spits heeft voor één jaar bijgetekend. De 32-jarige Giroud kwam vorig jaar januari over van Arsenal en kwam dit seizoen niet veel in actie in de Premier League. In de Europa League daarentegen was de Fransman wel succesvol met 10 doelpunten.

Brugge op zoek naar nieuwe trainer

Volledig scherm Ivan Leko © BELGA Ivan Leko is niet langer de trainer van Club Brugge. De Belgische club en de coach hebben dat in onderling overleg besloten, meldt Club Brugge dat de competitie afsloot als tweede achter Racing Genk. Het contract van de 41-jarige Kroaat liep af.



Leko was sinds 2017 trainer bij Club, waarmee hij in zijn debuutseizoen meteen de titel veroverde. ‘’Toen we twee jaar geleden de keuze maakten voor Ivan Leko als opvolger van Michel Preud’homme waren vele voetballiefhebbers verrast. Maar we geloofden in hem en hij heeft ons niet teleurgesteld’', zegt voorzitter Bart Verhaeghe. Leko toont zich dankbaar op de website van de club: ‘’Als jonge, relatief onervaren coach bij Club Brugge aan de slag te mogen was een voorrecht. Het gevoel dat bij mij overheerst is trots.’' Leko was ook oud-speler van de club. Als trainer was hij eerder actief bij Oud-Heverlee Leuven en Sint-Truiden.

Soriano naar VVV

VVV-Venlo heeft met Elia Soriano een nieuwe spits gevonden. De Duitser, met Italiaanse roots, komt transfervrij over van het Poolse Korona Kielce. Hij krijgt een contract voor een jaar, met een optie voor nog een seizoen.



De 29-jarige Soriano is bij VVV de opvolger van Peniel Mlapa, die het afgelopen seizoen werd gehuurd van Dynamo Dresden. Hij is de oudere broer van Roberto Soriano, die acht interlands speelde voor Italië.



Elia Soriano scoorde het afgelopen seizoen veertien keer in 33 duels in de hoogste Poolse divisie. Hij is na Richard Neudecker de tweede aanwinst voor het nieuwe seizoen van VVV.

Razendsnelle Schulz naar Dortmund

Borussia Dortmund heeft zich vesterkt met Duits international Nico Schulz. De 26-jarige linksback, die onlangs tegen Nederland de winnende goal maakte in de Arena (2-3), komt over van Hoffenheim. BVB legt een transfersom van 27 miljoen euro neer voor de geboren Berlijner. Hij wordt daarmee na André Schürrle (30 miljoen) en Abdou Diallo (28 miljoen) de op twee na duurste aankoop uit de clubgeschiedenis.

Schulz tekent in Dortmund een contract tot 2024. De verdediger staat met een topsnelheid van 35 kilometer per uur te boek als één van de snelste spelers van de Bundesliga. ,,Borussia Dortmund is een topclub die bij mijn speelstijl past”, reageert Schulz op de website van zijn nieuwe club. “Ik denk dat we samen grote dingen kunnen bereiken.”

Schulz stond nog tot de zomer van 2021 onder contract bij 1899 Hoffenheim.

Volledig scherm Nico Schulz beslist het EK-kwalificatieduel met Oranje. © ANP

‘Havertz en Brandt blijven in Leverkusen’

Bayer Leverkusen gaat ervan uit dat het de felbegeerde toptalenten Kai Havertz (19) en Julian Brandt (23) kan behouden nu de club zich heeft geplaatst voor de Champions League. ,,Kai blijft zeker’’, zegt trainer Peter Bosz tegen Bayer 04 TV. ,,En ik hoop ook dat Julian blijft. Iedere speler wil op het hoogste niveau spelen en we hebben volgend seizoen de kans om op het hoogste niveau te spelen. Daar kijken we naar uit. Niet alleen in de Champions League maar ook in de Bundesliga.’’