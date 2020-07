Herstart van het wielerseizoen: peloton koerst, rouwt én vreest

Door Daan Hakkenberg



Publiek mag dan niet welkom zijn bij de start van de GP Vermarc in het Vlaamse Rotselaar, toch zitten Frans Vanderelst (76) en zijn vrouw Christiane (75) ‘eerste rij’. De eerste officiële wedstrijd sinds het peloton in maart tot stilstand kwam door de wereldwijde uitbraak van het coronavirus, begint voor hun deur. ,,Wij leven voor de koers, maar dit is wel heel speciaal’’, zegt Van der Elst vanonder zijn paraplu. Zijn mondkapje draagt hij bij zich, al weken, in zijn jaszak.



De GP Vermarc is een initiatief van oud-renner Frans Verbeeck. De winnaar van onder meer de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl werd na zijn carrière fabrikant van wielerkleding. Het peloton vertrekt vandaag letterlijk vanuit zijn voortuin. Toen bekend werd dat de Belgische overheid weer sportevenementen toestond, is in allerijl deze wedstrijd op poten gezet. De datum 5 juli is niet toevallig, want de GP Vermarc is een surrogaat voor muziekfestival Rock Werchter, dat dit weekeinde op een steenworp afstand had moeten plaatsvinden.