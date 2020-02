Herstelde Knegt gaat mee naar WK in Zuid-Korea

Oud PEC-spe­ler Mustafa Yücedag (53) overleden

18:07 In Zaandam is maandag Mustafa Yücedag overleden. De middenvelder maakte in de jaren ’80 naam bij PEC Zwolle en speelde vervolgens voor topclubs als Galatasaray en Fenerbahce. Yücedag is 53 jaar geworden.