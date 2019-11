Herstelde Kramer snakt naar gezond seizoen: ‘Ik ben best opgelucht’

Zijn knieblessure heelde echter voorspoedig en dankzij zijn grote fysieke vermogen kon de viervoudig olympisch kampioen voor eigen publiek toch weer redelijk snel aansluiting vinden met de nationale top. ,,Ik ben op de goede weg, maar ik snak naar betere tijden", bekende de 33-jarige Fries. ,,Mijn basis is gewoon goed. Aan mijn conditie heeft het sowieso nooit gelegen. Ik heb de laatste jaren echter het gevoel dat ik door fysieke problemen niet kan laten zien wat erin zit. Dat is best frustrerend. Ik hoop gewoon weer eens fit te blijven gedurende het seizoen. Dat was in 2017 in het voor-olympische jaar voor de laatste keer het geval."

10.000 meter

Een wereldbekerticket op de 10.000 meter (zevende) zat er voor Kramer zondag niet in, maar dat was ook zeker geen doel. ,,Voor mij was dit vooral een trainingsrit. Ik probeerde de rondetijden vlak te houden en technisch goed te schaatsen. Het was ook de bedoeling om de laatste acht ronden af te bouwen. Dat lukte aardig."



Kramer bleef in Thialf in fysiek opzicht klachtenvrij. ,,Ja, ik ben best wel een beetje opgelucht. Ik voel nu wat ik anders ook voel, dus dat is geen probleem. Dat mijn 5000 meter veel beter moet, is een feit. Daarom kon ik de rit op de 10.000 meter ook goed gebruiken. Ik sta er in elk geval veel beter voor dan vorig jaar rond deze tijd", doelde hij op zijn rugklachten die zijn eerste seizoenshelft destijds flink verstoorden.