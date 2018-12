Herzog wint ook tweede 500 meter, bijrol Nederlandse vrouwen

Jackie Groenen: Steeds meer komt het besef dat we historie hebben geschreven

13:00 Jackie Groenen (23) had zich jaren terug al verzoend met de gedachte dat ze nooit op een WK zou spelen. Maar het gaat in de zomer wel gebeuren. Vanavond is de loting. ,,Als meisje had ik al meer met het WK dan met de Spelen.’’