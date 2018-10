Het beste gehakt haal je bij Slagerij Van der Breggen

Vijf tennis­sters al zeker van WTA Finals

9:33 Caroline Wozniacki, Naomi Osaka en Petra Kvitova hebben zich vandaag geplaatst voor de WTA Finals eind deze maand in Singapore. Door zeges in de eerste rondes van de Chinese Open in Peking verzekerden ze zich definitief van deelname aan het toernooi met de beste acht speelsters van dit seizoen.