Het circuit in Zandvoort blijft vandaag leeg: ‘Om tien over drie doet het extra pijn’

Lampard ziet nog veel obstakels voor hervatting Premier League

2 mei Volgens Chelsea-manager Frank Lampard moeten er nog flink wat hindernissen worden genomen voordat de Engelse voetbalcompetitie kan worden hervat. ,,Ik ben me heel bewust van het verlangen van de bevolking om het voetbal terug te krijgen, vanwege de verstrooiing en omdat we van voetbal houden, maar ik besef ook dat er nog heel wat obstakels zijn die we moeten overwinnen.”