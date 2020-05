Het doelpunt, de analyses, de interviews: alle video's op een rijtje

Scherp­schut­ter Son voltooit dienst­plicht

8:50 Son Heung-min heeft in eigen land aan zijn dienstplicht voldaan. De 27-jarige aanvaller van Tottenham Hotspur schoot ook in het drieweekse militaire trainingsprogramma met scherp. Son blonk volgens het Koreaanse persbureau Yonhap uit in schieten en behoorde tot de besten van de 157 trainees.