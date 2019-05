‘Het duurt niet lang voordat Ferrari weer om de zeges en wereldtitel meedoet’

De Italiaanse renstal wacht nog altijd op de eerste zege van dit seizoen. De rode bolide was de snelste in de testen voor de eerste race, maar na vijf grands prix is duidelijk dat Mercedes een veel betere auto heeft. De Duitse renstal heeft vijf keer achtereen de eerste twee posities veroverd. Kopman Sebastian Vettel van Ferrari staat in het WK vierde, achter de Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas én Max Verstappen van Red Bull.



,,Het duurt niet lang voordat we weer continu om de zeges en de wereldtitel meedoen. In feite hebben we de meest efficiënte auto van alle teams, maar we kunnen niet pieken als het gaat om grip en 'downforce'. Heeft ook te maken met de moeilijkheden om de banden goed op temperatuur te krijgen'', aldus Binotto. ''Het is een proces van leren en ontwikkelen. Ferrari is aan het rijpen.” De Fin Kimi Räikkönen behaalde in 2007 de laatste wereldtitel voor Ferrari.