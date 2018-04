Het fascinerende huwelijk tussen Liverpool en de CL

Door Daniël Dwarswaard Alleen Real Madrid (12) en AC Milan (7) wonnen vaker de Europacup 1/Champions League dan Liverpool. Vijf keer hebben ze hem staan in het indrukwekkende museum van Liverpool, die cup met de grote oren. In totaal speelde Liverpool zeven finales. Elke eindstrijd met een eigen gruwelijk of legendarisch verhaal. Die vreselijke verloren finale in 1985 tegen Juventus als absoluut dieptepunt. Bij het Heizeldrama in Brussel kwamen 39 mensen om het leven nadat er rellen uitbraken op de tribune. Ongelofelijk, maar waar: de wedstrijd werd nog gespeeld ook. Legendarisch is natuurlijk de finale van 2005 toen Liverpool een 0-3 achterstand bij rust tegen AC Milan ongedaan maakte en na strafschoppen de beker in Istanboel won. Met een hoofdrol voor oud-Feyenoord-keeper Jerzy Dudek. Een seizoen later werd Jan Kromkamp speler van Liverpool. ,,De tragedie en de euforie. Alles zit zo dicht bij elkaar. Het zit in het dna van de club. Samen vieren, samen rouwen. Dat maakt Liverpool zo’n bijzondere club.’’

Kromkamp ziet Liverpool wel winnen van AS Roma. ,,En dan is in de finale ook alles mogelijk. Liverpool en finales, dan is er altijd wat. Ik won in 2006 de FA Cup in een krankzinnige finale tegen West Ham United. We stonden 2-3 achter toen Steven Gerrard in blessuretijd vanaf veertig meter de 3-3 maakte. Uiteindelijk wonnen we de strafschoppenserie.’’

Liverpool werd voor het laatst kampioen van Engeland in 1990. Daarna won het dus nog de Champions League, verlóór het in 2007 een CL-finale van Milan en won het ook nog even de UEFA-Cup. ,,Die titel in Engeland is een obsessie,’’ zegt Kromkamp. ,,Nu is iedereen weer even in de ban van de Champions League, maar voor heel veel supporters is de titel in de Premier League nog meer waard. De Champions League is natuurlijk een megagrote prijs, maar vanaf volgend seizoen gaat het weer over het kampioenschap in Engeland. Want ja, dan is het wéér een jaartje langer geleden dat grootmacht Liverpool de titel won. Maar nu eerst deze wedstrijd. Ik hoop van harte dat Liverpool wint. Als je eenmaal de schoonheid van de club hebt ervaren, blijf je altijd supporter.’’