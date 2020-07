Het geheim van de wereldberoemde grensrechter uit Azerbeidzjan

Elke dag belichten we een historisch sportmoment van dezelfde datum. Vandaag 30 juli 1966: de veelbesproken goal van Geoff Hurst in de WK-finale.

Er bestaat een verhaal dat Tofiq Bahramov op zijn sterfbed heeft onthuld hoe hij op 30 juli 1966 tot zijn beslissing kwam. Eén simpel woord bleek het geheim achter de meest betwiste goal aller tijden. Het was in de verlenging van de WK-finale toen Geoff Hurst het West-Duitse doel onder vuur nam. De Engelse spits trof de onderkant van de lat, waarna de bal via de grond het veld in stuitte. En de discussie zit ‘m dus in dat stukje grond: was dat áchter of óp de doellijn?

De hele wereld keek naar Tofiq Bahramov, want de grensrechter uit Azerbeidzjan had de beste positie om de situatie te beoordelen. Hij was gedecideerd in zijn oordeel - doelpunt - en gidste Engeland zo naar de wereldtitel. Op slag was Bahramov een beroemdheid, wat ze in zijn vaderland bij gebrek aan voetbalvedettes met beide handen hebben aangegrepen. In hoofdstad Bakoe staat een stadion dat zijn naam draagt. Ervoor prijkt een standbeeld van de besnorde arbiter.

‘Stalingrad’, zou Bahramov op zijn sterfbed gezegd hebben, verwijzend naar de Tweede Wereldoorlog waarin hij met het Sovjetleger tegen de Nazi’s had gevochten. Bij de slag om Stalingrad waren honderdduizenden van zijn kameraden omgekomen. Bahramov had zijn kans geduldig afgewacht, tot hij meer dan twintig jaar later in een grensrechtersvlag het perfecte instrument vond om wraak te nemen.

Hoofdrolspelers Hans Tilkowski (keeper West-Duitsland, links) en Geoff Hurst poseren voor het standbeeld van Tofiq Bahramov.