Hét gevecht van de eeuw: een analyse van de kickboksers in cijfers

Oranje in maart naar Frankrijk voor sterk bezet oefentoer­nooi

10:53 De Nederlandse voetbalsters nemen in maart deel aan een oefentoernooi in Frankrijk. Brazilië, Canada en het gastland fungeren als tegenstanders. De duels worden gespeeld in het kader van het 'Tournoi de France', dat de Franse voetbalbond organiseert ter ere van vijftig jaar vrouwenvoetbal in het land.