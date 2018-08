Het gevoel bij Niek Kimmann is goed voor knock-outdag op EK BMX

De fietscrossers eindigden vrijdag alledrie bij de eerste vier renners in hun heat, die over drie runs ging. Niek Kimmann (22) kon zeker met twee zeges in de runs en een tweede plek terugkijken op een goede eerste dag. ,,Een doorkomdag, een moetje'', karakteriseerde de wereldkampioen van 2015 zijn kwalificatiedag. ,,Ik had wat last van lichte spanning doordat de trainingen donderdag niet zo lekker gingen. We moesten allemaal wennen aan de baan. Die is lastig en nogal technisch. Hoge bulten, waardoor het landen steeds preciezer moet. Een foutje is nel gemaakt en dan heb je weinig ruimte om die nog te herstellen. Op de centimeter nauwkeurig zelfs. Maar het ging toch erg lekker.'' De hevige regenbuien die werden voorspeld in Glasgow bleven uit. ,,Gelukkig wel, we hebben wat miezerregen gehad maar daar bleef het bij. Ook zaterdag lijkt het mee te vallen al verandert er niets als het regent. Ik moet nog steeds iedere ronde bij de eerste vier eindigen om door te gaan naar de finale. En ik moet ver kunnen komen, denk ik, al wil ik niet te ver vooruit kijken want de top is breed en het blijft BMX. Er kan altijd van alles gebeuren.''