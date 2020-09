‘Het is bidden dat Kiki wint, anders vrees ik enorm voor haar Roland Garros’

drie nederlanders Haase begint weg naar hoofdtoer­nooi Roland Garros tegen Portugees

20 september Bij de vrouwen is Nederland met Kiki Bertens en Arantxa Rus natuurlijk weer goed vertegenwoordigd in het hoofdtoernooi op Roland Garros. Aan de mannenzijde van de loting zit nog geen speler in de koker, dus moet het kwalificatietoernooi vanaf morgen een uitweg bieden voor Robin Haase, Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp.