Het mysterie Marianne Vos: ‘De fiets is onderdeel van het leven, niet hét leven’

LIVE | Noppert ziet Chisnall terugkeren na sterke start, ‘Mighty Mike’ in slotpartij

19:59 Het is ‘Oranje’ avond in het Alexandra Palace in Londen bij het WK darts. Twee Nederlanders komen in actie: Danny Noppert (derde ronde) en Michael van Gerwen (achtste finale). Noppert opent de avond, terwijl ‘Mighty Mike’ in de laatste partij van de avond op het podium komt. Volg het hier! Tussenstand (derde ronde, best of 7 sets): Dave Chisnall (8) - Danny Noppert (25) 2-2 Programma (achtste finale, best of 7 sets): Gabriel Clemens (31) - Krzysztof Ratajski (15) Michael van Gerwen (1) - Joe Cullen (16)