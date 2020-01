Het Nederlandse mannentennis ligt op z'n gat: ‘Vijftien jaar wanbeleid gevoerd’

Niemand in Top 100Voor het eerst sinds 2009 is het tennisjaar begonnen zonder Nederlandse man in de top 100. Dikke kans dat hetzelfde geldt voor het deelnemersveld van de Australian Open. Hoe dat komt? We vroegen het twaalf prominenten. ,,Met de juiste begeleiding vanuit de bond had De Bakker nu nog in de top 5 gestaan.’’

Door Jesse van Someren



Het is juli 2010 als Thiemo de Bakker, 21 jaar, de top 40 bereikt op de ATP-ranglijst. Velen dichten het toptalent, vier jaar eerder juniorenkampioen op Wimbledon, een grote toekomst toe. Maar het loopt anders. De tennisser uit ’s-Gravenzande glijdt geleidelijk af naar zijn huidige ranking, 504de. ,,De Bakker is hét voorbeeld voor de afgelopen vijftien jaar, dat is waar de Nederlandse tennisbond voor staat’’, vindt John van Lottum, eind jaren 90 zelf de nummer 62 van de wereld. ,,Zo’n jongen hadden ze helemaal af moeten zonderen met de allerbeste coach. Vol budget erop, dan had hij nu nog steeds in de top 5 gestaan.’’

De Bakker (31 inmiddels) reageert: ,,Het is heel makkelijk om zo te praten, John was ook een betere tennisser dan zijn behaalde prestaties. Als ik nu terugkijk, had ik op een aantal momenten voor andere personen gekozen. Ik heb alleen maar toppers om me heen gehad, maar die mensen waren misschien net iets te lief, waar ik met mijn karakter misbruik van maakte. Dat heeft ook te maken met hoe ik ben opgevoed en hoe vroeg ik uit huis ben gegaan. Misschien miste ik net een vaderfiguur in mijn leven. Je kunt kijken naar tenniskwaliteiten, maar dat is slechts een puzzelstukje in een carrière.’’ In gesprek met insiders komen meerdere stukjes regelmatig terug, in de complexe puzzel richting de tennistop.

Wanbeleid

De generatie in het spoor van Robin Haase (32), tot augustus vaste klant in de top 100, bestaat niet alleen uit De Bakker. Ook Jesse Huta Galung (34) en Antal van der Duim (32) werden nooit stabiele top 100-spelers. Ze verwijten de KNLTB niets. Van Lottum zoekt het wél bij de bond. ,,Er is vijftien jaar lang wanbeleid gevoerd, allemaal half-half, er is met te veel mensen ­rekening gehouden.’’

Ook Martin Verkerk, in 2003 finalist op Roland Garros, is kritisch. ,,De opleiding is te veel gefocust geweest op de top 3 per leeftijdscategorie, terwijl jongens daarbuiten misschien veel beter waren. De bond moet opnieuw gaan opbouwen en dat duurt jaren, want na Haase komt er helemaal niks. Dat is de prijs van jarenlange verkeerde visie.’’

Hard gelag

Geen top 100-tennissers, het is een hard gelag voor een land dat tussen 1990 en 2005 kon teren op zes spelers in de top 20. Richard Krajicek, Jacco Eltingh, Paul Haarhuis, Jan Siemerink, Sjeng Schalken en Martin Verkerk, allen schitterden ze op grand slams. Alex Reijnders, inmiddels werkzaam bij de KNLTB, werkte als coach tussen 1988 en 2004 samen met de helft van dat gezelschap. ,,Wij zeiden toen regelmatig tegen elkaar: later gaan we ons realiseren dat dit niet gemiddeld is. Daarmee zeg ik niet dat het nooit meer kan, maar die jongens hebben elkaar naar een ongelofelijk hoog niveau getrokken.’’

Haarhuis, een van Reijders’ voormalige pupillen en inmiddels werkzaam als bondscoach mannen en Davis Cup-captain, vult aan: ,,Ik denk niet dat er een andere individuele wereldsport is met zoveel concurrentie. Met de periode van onze generatie moet je misschien niet willen vergelijken.’’ Haase, inmiddels dus op zijn laagste positie (161) in jaren, is stelliger: ,,Die generatie was een uitzondering.’’ En Krajicek, als Wimbledonkam­pioen van 1996 nog altijd de enige ­Nederlandse grandslamwinnaar in het enkelspel, stelt het nog simpeler. ,,Soms is het gewoon niet jouw tijd als land in het mannentennis.’’

Een verschil tussen de gouden generatie en de Nederlandse tennissers van nu? Computerspelletjes, mobiele telefoons en aanverwante zaken. Tjerk Bogtstra, al ruim 25 jaar tenniscoach, ziet het bij jeugd die hij traint. ,,Ze hebben ontzettend veel prikkels van buitenaf. Dat gaat gewoon niet samen met tennis. Vroeger hield je je met tennis bezig, daarnaast ging je naar school, dat was je leven.’’ Haarhuis: ,,Wij vinden in Nederland school ook heel belangrijk, en terecht, want de kans dat je dat later nodig hebt is 99,9 procent. Maar in het buitenland zeggen ze: ga gewoon vol voor het tennis.’’

Spartaans

Als het om mentaliteit gaat, valt vaak de naam van Henk van Hulst, oud-coach van onder anderen Eltingh, Haarhuis, Schalken en Van Lottum. De laatste: ,,Je durfde geen ‘goedemorgen’ te zeggen tegen Henk, je wist nooit hoe zijn pet stond. Maar hij kon op spartaanse manier spelers naar de top begeleiden. Hard werken, bloed op je knie, en dóór. Als je daar niet tegen bestand bent, ga je het ­sowieso niet redden.’’

Quote Bij Van Hulst kon je oprotten als je niet luisterde. Als je dat nu als coach zegt, krijg je gelijk ouders aan de lijn. Paul Haarhuis

Schalken, begin deze eeuw nog de nummer 11 van de wereld: ,,Als je één keer een bal miste, kreeg je een bak geluid over je heen. Tegenwoordig maakt een balletje missen niet uit, we pakken gewoon de volgende... De confrontatie met jezelf aangaan, daar word je heel goed van.’’ Volgens Haarhuis spelen de ouders ook een rol. ,,Bij Van Hulst kon je oprotten als je niet luisterde. Als je dat nu als coach zegt, krijg je gelijk ouders aan de lijn. Kinderen kunnen zich misdragen, ouders kiezen hun kant.’’

Raemon Sluiter, die tot eind vorig jaar Kiki Bertens begeleidde, stelt dat een coach vooral hard moet kúnnen zijn: ,,Ik zou in eerste instantie altijd het vertrouwen proberen te winnen van een speler. Dan komt de boodschap toch veel beter over.’’ Hij ziet te vaak twee kapiteins op één schip. ,,Heen en weer hollen tussen clubcoach en bond, dat draagt nooit bij. Hoe vaker je wisselt van coach, hoe negatiever het effect op je prestaties.’’

Tennisscholen

Quote Tennis kost geld. Tot je in de top 100 komt en daar langdurig in kunt blijven, levert het niets op. Tjerk Bogtstra, al ruim 25 jaar tenniscoach Tenniscarrières beginnen veelal op tennisscholen. Waren dat er vroeger twee of drie in Nederland, inmiddels zijn het er wel 350. Haarhuis: ,,Iedere trainer op de hoek van de straat noemt zichzelf een tennisschool.’’



Als middel tegen de versplintering kwam de bond met ‘gecertificeerde tennisscholen’, waarvan er nu 43 zijn in Nederland. Verkerk: ,,Pure vriendjespolitiek, het heeft niets te maken met de kwaliteit.’’ Reijnders, vanuit de bond nauw betrokken bij de certificering, spreekt dat tegen. ,,Ze worden bepaald met behulp van objectieve kennisbureaus. We hebben overal in de keuken moeten kijken om tot een goed oordeel te komen.’’

Het geld klotst bij de KNLTB bepaald niet tegen de plinten. Datzelfde geldt voor veel spelers, ziet Bogtstra. ,,Guy den Heijer traint bij mij, en moet elke week weer kijken of hij naar een toernooi kan. Die gaat dan in Frankrijk spelen om een paar honderd euro te verdienen, zodat hij zijn volgende tripje kan maken. Dan praat je over een jongen van 22 jaar die gewoon in de halve finale van het NK stond, hij heeft constant financiële zorgen. Tennis kost geld. Tot je in de top 100 komt en daar langdurig in kunt blijven, levert het niets op.’’

Top 100

Lukt dat dit jaar nog, een Nederlander in de top 100? ,,Ik hoop dat we er aan het einde van 2020 weer eentje hebben’’, zegt bondscoach Haarhuis. ,,Naast Haase moeten ­Tallon Griek­spoor, Botic van de Zandschulp en Tim van Rijthoven dat zeker kunnen. Met de faciliteiten op ons nieuwe trainingscentrum in Amstelveen en meereizende coaches kunnen we onze talenten beter ondersteunen.’’

Van Lottum is minder positief. ,,Die jongens gaan het niet redden. Zo’n Griekspoor kan lekker tennissen, maar uiteindelijk draait het om winnen.’’ Sluiter: ,,Als ik Botic of Tim zie spelen, halen ze soms een 9, maar andere keren denk ik dat ik met mijn 15 kilootjes te veel ook nog wel een kans zou maken.’’