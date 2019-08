Het nieuwe gif van Guti

Door Maarten Wijffels



In de kleedkamer van PSV lag zondagavond het vuile goed in de wasmand van een speler die daar niet om bekend staat. Kousen met grasvlekken, broekje met moddervegen; ze behoorden toe aan Érick Gutiérrez, voetbalstilist van beroep.



In de wedstrijd tegen ADO Den Haag had de 24-jarige Mexicaan een statistiek die je eerder bij types als Jorrit Hendrix of Michal Sadílek zou verwachten. ‘Guti’ veroverde veertien keer een bal en dat was het hoogste aantal voor een PSV-speler sinds vorig jaar november.