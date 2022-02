Het olympisch debuut van Sanne in 't Hof is geslaagd, mede door de warme knuffel van Yvonne van Gennip

Ze moest knokken, vechten en sleuren op het zware ijs van Peking, de plek waarop ze eindigde was misschien niet waarop ze vooraf had gehoopt, maar Sanne in 't Hof was zeer tevreden met haar race. Zevende in 6.59,77 minuten, op flinke afstand van winnares Irene Schouten (6.43,51). Natuurlijk, ze had gehoopt de olympische verrassing te worden zoals Esmee Visser dat vier jaar geleden op dezelfde afstand deed in Zuid-Korea, maar dat zat er niet in.