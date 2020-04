Het record van Campenaerts, en zijn twee Nederlandse voorgangers

Precies een jaar geleden verbeterde Victor Campenaerts het werelduurrecord. De Vlaamse stilist reed in Mexico een slordige 500 meter verder dan het oude record van Bradley Wiggins uit 2015, en zelfs bijna 3 kilometer verder dan de poging van Thomas Dekker in datzelfde jaar. Door die mislukte poging van Dekker wacht Nederland nog altijd op de derde landgenoot met het werelduurrecord in handen. Dat wachten duurt al sinds 1937, toen Frans Slaats in Milaan als tweede (en dus laatste) Nederlander zijn naam in de boeken reed.

De eerste Nederlander met het werelduurrecord was Jan van Hout. In 1933 wist hij op de wielerbaan van Roermond in zestig minuten een afstand van 44,588 kilometer weg te malen. Van Houts voorganger Oscar Egg vertrouwde het nieuwe record voor geen meter, en kwam met een duimstok hoogstpersoonlijk de baan in Roermond opmeten. De Zwitser zat al 19 jaar onbedreigd op de apenrots en had deze hardrijdende Limburger vermoedelijk even niet zien aankomen.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog ging Jan van Hout, fervent nazihater, in het verzet en hielp hij onderduikers. Vlak voor de bevrijding werd hij opgepakt en overgebracht naar concentratiekamp Neuengamme, waar hij werd vermoord. Later kwamen we Van Hout nog één keer tegen in de kranten, toen bekend werd dat zijn weduwe een relatie had aangeknoopt met ex-renner Cor Wals. Men sprak er schande van, want deze nieuwe vlam had zijn oorlogsjaren besteed als SS’er en kampbewaarder.

Volledig scherm Jan van Hout in een zee van bloemen na zijn geslaagde recordpoging. Naast hem zijn vader. © Privéarchief familie / ADN-archief