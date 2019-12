Het regent afmeldingen voor de wereldbeker schaatsen in Nagano

Het regent afmeldingen voor de wereldbeker schaatsen van 13 tot en met 15 december in het Japanse Nagano. Veelal omdat het niet in de planning van de topschaatsers past, maar ook uit protest tegen de veranderingen die de internationale schaatsbond ISU doorvoerde.

De ISU kiest steeds vaker voor ‘nieuwe’ onderdelen als de teamsprint, ploegenachtervolging en mass-start om het schaatsen internationaal aantrekkelijker te maken, maar dat gaat veelal ten koste van de klassieke afstanden.

Thomas Krol, wereldkampioen op de 1500 meter en zilveren WK-medaillewinnaar op de 1000 meter, laat de wereldbeker in Nagano aan zich voorbij gaan. Zijn ploeg Jumbo-Visma, nu in trainingskamp in Collalbo, geeft wel acte de présence in Nur-Sultan komend weekend, maar slaat Nagano over. Daar wordt alleen een 1000 meter verreden en geen 1500 meter. Terwijl twee weken geleden in Polen juist alleen de 1500 meter op het programma stond en geen 1000 meter. ,,Belachelijk”, zegt Krol. ,,Ik vind het een vreemde beslissing. Meer ploegenonderdelen in plaats van de klassieke afstanden. Waarom? Ik ga niet voor alleen een 1000 meter alleen zo’n lange reis aan.”

NK Afstanden

Vooral de wereldbekerwedstrijd in Nagano ligt lastig in de planning, namelijk kort voor het NK afstanden tussen kerst en oud en nieuw. Juist bij die wedstrijd in Heerenveen staat heel veel op het spel voor de schaatser, omdat daar tickets voor de grote mondiale wedstrijden te verdienen zijn. De focus ligt voor het grootste deel op het WK afstanden in februari in Salt Lake City. Op Hein Otterspeer en Joy Beune na is de hele Jumbo-Vismaploeg afwezig in Japan.

Ook Carlijn Achtereekte is niet in Japan, en ze slaat ook de 5000 meter in Kazachstan over, waar geen drie kilometer op het programma staat overigens. Het past niet in haar voorbereiding. ,,Die beslissing is al een tijd geleden genomen.”

Toch wordt het wereldbekerklassement wel belangrijk gevonden. ,,Gelukkig wordt er in Nagano geen 1500 meter gereden, dat is dan weer geluk bij een ongeluk”, zegt Krol, die op de eerste twee wereldbekers indruk maakte met winst op de 1000 meter (Minsk, Wit-Rusland) en de 1500 meter (Tomaszów Mazowiecki, Polen).

Ook Esders zegt af

Op de deelnemerslijst voor Nagano prijken dan ook veel verrassende namen. Zoals Gijs Esders, die zich niet wist te plaatsen voor de wereldbekers tijdens het kwalificatietoernooi, maar nu alsnog een uitnodiging kreeg. Maar ook door de naam van de Deventer schaatser kan een streep. ,,Ik heb me dinsdagavond afgemeld”, zegt Esders. ,,Het past gewoon niet in mijn voorbereiding. Alle focus gaat nu op het NK afstanden, dan kan ik me de reis naar Japan niet veroorloven. Zeker niet de jetlag die daarbij hoort.”