‘Het schaatsen moet klaar voor de toekomst zijn’

Door Pim Bijl



Jan Dijkema reist de wereld over als voorzitter van de ISU, de overkoepelende bond van het schaatsen, shorttrack en het kunstschaatsen, en ziet dat het langebaanschaatsen nergens zo leeft als hier, in Nederland. ,,Hier is schaatsen zelfs meer een cultuur dan een sport.’’



Vorige week nog waren er beelden zonder beleving bij de eerste wereldbekerwedstrijden in Minsk. Dit weekeinde een ronduit kille sfeer in Tomaszów Mazowiecki (Polen) en daarna naar Nur-Sultan (Kazachstan), Nagano (Japan), Calgary (Canada) en Heerenveen. De status van de wereldbeker is door de jaren heen afgebrokkeld en de locaties helpen niet mee.