Het stapje terug van Jutta Leerdam: ‘Maar ik blijf wél op een hoog niveau’

Door Pim Bijl



Toen Jutta Leerdam vorig jaar verrassend wereldkampioen op de 1000 meter werd in Salt Lake City dacht ze, in shock en in tranen: ik kan nooit meer tweede worden, ik ga geen stapje terug meer doen.



In al haar euforie zei ze de toen pas 21-jarige Leerdam: ,,Het enige wat mij nu dus te doen staat, is keer op keer winnen en gewoon doorgroeien. Tuurlijk gaat het gebeuren dat je een keertje een stap terug doet. Maar ik wil de volgende Sven Kramer of Ireen Wüst worden, die gewoon altijd wonnen.”