Het turbulente tennisleven van Venus Williams

Inzetbaar­heid Lozano onzeker tegen Haugesund

14:42 De kans is groot dat Hirving Lozano zijn laatste wedstrijd voor PSV heeft gespeeld. De Eindhovense club is sinds maandag in gesprek met Napoli over een transfer van de Mexicaan, die zondag in de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag met een lichte voetblessure uitviel.