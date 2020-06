Het Turkse wonder luisterend naar de naam Nihat

Tijdens het EK 2008 in Zwitserland en Oostenrijk deed zich een opmerkelijke situatie voor in Groep A. Na twee wedstrijden stonden Tsjechië en Turkije precies op gelijke hoogte; evenveel punten en hetzelfde doelsaldo. Om het nog wat pikanter te maken troffen de landen elkaar in het afsluitende groepsduel. Vaststond dat de winnaar in Genève zich plaatste voor de kwartfinales. Bij een gelijkspel moesten strafschoppen bepalen wie er doorging en dat zou een primeur zijn geweest in de groepsfase van een eindtoernooi. Kortom, alle ingrediënten voor een spektakelstuk waren aanwezig.