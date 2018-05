Het verlaten van vriendenploeg doet wel een beetje pijn, geeft Thomas Krol toe

De Deventer schaatser doelt op zijn band met zijn ploegmaatjes Kai Verbij, Dai Dai Ntab, Ronald Mulder, Michel Mulder en Martijn van Oosten van de Plantina-formatie van trainer Gerard van Velde. ,,Het was in eerste instantie de bedoeling dat we bij elkaar zouden blijven, al heb ik altijd in mijn achterhoofd gehouden dat als Jac Orie zou bellen er iets kon veranderen.’’ En juist dat gebeurde. Orie belde de Deventer schaatser op zijn vakantieadres in Zuid-Afrika en nodigde hem uit voor een gesprek. ,,Ik ben tussen mijn vakanties in Zuid-Afrika en Japan precies één dag in Nederland geweest. Direct vanaf de bagageband ben ik naar Jac gereden om te praten. En het voorstel dat ik kreeg zag er goed uit, het plan erachter vooruitstrevend. Als ik een stap vooruit wil maken, dan is dit de juiste keuze. Buiten dat wilde ik niet met de vraag achterblijven wat als….’’

Volledig scherm Thomas Krol (rechts) met goede vriend en ploeggenoot Kai Verbij bij Team Plantina. © Instagram Kai Verbij

De vakantie in Japan vierde hij met zijn maatje en Plantina-ploeggenoot Kai Verbij. ,,In Japan heb ik het hem verteld, dat was ik hem wel verplicht vond ik. Kai vond het niet leuk, net als dat ik het niet leuk had gevonden als het andersom was geweest. Maar ik kon deze kans niet laten lopen.’’

Fietsen

Inmiddels is Krol met zijn nieuwe ploeg al een week aan het trainen. ,,Vooral fietsen. Niet normaal meer met deze mannen’’, refereert hij aan zijn nieuwe ploeg met ploeggenoten als Sven Kramer en Douwe de Vries. ,,Bij Plantina was ik vaak de sterkste op de fiets, maar wat deze mannen verstouwen op de pedalen, heftig. Maar daar word ik alleen maar sterker van. ’’

Krol richt zich ook bij LottoNL Jumbo voornamelijk op de 1000 en zijn favoriete 1500 meter. ,,Dat blijven mijn speerpunten. Ik zal wel meer 3000 meters gaan rijden, maar dat is dan om meer inhoud te krijgen en zo op de 1500 meter te kunnen excelleren.’’ Een mooi streven in een nieuwe cyclus richting de Olympische Winterspelen van 2022 in Peking, want die wil Krol niet missen na het echec richting de Spelen in Zuid-Korea waar hij plaatsing misliep. Aan de andere kant heeft de Deventenaar nog wel even bij de KLS – luchtvaartschool, red. – nagevraagd of er een leeftijdslimiet was om verkeersvlieger te kunnen worden. Krol, die altijd al piloot wilde worden: ,,Dat is geen probleem gelukkig. Nu kan ik me nog volledig op het schaatsen richten.’’

Volledig scherm Thomas Krol (rechts) met ploeggenoten Kai Verbij, Dai Dai Ntab en Martijn van Oosten van Team Plantina poseren voor het satirische Instagramaccount @Vitchannel. © #VitChanneln