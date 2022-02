Het wielerseizoen gaat beginnen: oké, geen Van der Poel, maar dít is er óók nog

Lang leve Omloop Het Nieuwsblad

Het wielerseizoen is in werkelijkheid al lang en breed begonnen natuurlijk. En niet alleen in Saoedi Arabië of Abu Dhabi. Ook in Spanje, Portugal en Frankrijk is al gefietst, gewonnen en verloren. Fabio Jakobsen kon al vier keer juichen na vijf sprints en is een komeet op twee wielen. Het lijkt de normaalste zaak van de wereld als Alejandro Valverde of Jakob Fuglsang het doet, maar nu was het toch echt Wout Poels die Ruta del Sol won. En wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna is begonnen aan een spoedcursus klimmen.