‘Het wielrennen krijgt 'm vol op de kanis, maar de coronaramp biedt ook kansen’

Door Thijs Zonneveld



Zo. Een nieuwe datum, en alles was opgelost. Tourorganisatie ASO presenteerde het de afgelopen week als een voldongen feit. De Tour de France start op 29 augustus, en dat is dat. De lengte van de Tour bleef hetzelfde, het parcours bleef hetzelfde. Er waren geen mitsen en maren, er werden geen voorwaarden gesteld, het woord corona viel nauwelijks. Vlak na de aankondiging van de ASO stuurde de internationale wielerunie (UCI) er een persbericht uit met daarin de rest van de wielerkalender van dit jaar. Eerst een paar nationale kampioenschappen, het WK vlak na de Tour, daarna de Giro en de Vuelta – en o ja, tussendoor nog de klassiekers. Achter de schermen werd er zelfs al gesproken over het organiseren van het Criterium du Dauphiné en de Ronde van Polen.