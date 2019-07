Het Wimbledon-sprookje van Cori Gauff (15)

Veruit het mooiste affiche van de eerste ronde op Wimbledon is vandaag de 15-jarige Cori Gauff tegen Venus Williams (39), die haar moeder had kunnen zijn. Een droomloting voor de jongste qualifier ooit in Londen.

Door Rik Spekenbrink



Cori, roepnaam Coco, Gauff kreeg van de organisatie van Wimbledon een wildcard voor het kwalificatietoernooi. Natuurlijk accepteerde ze die graag, maar helemaal goed kwam het niet uit. Ze had een belangrijk scheikunde-examen te maken. Gelukkig kan dat anno 2019 natuurlijk via de computer.

Quote Venus en Serena deden me realiseren het mogelijk was. Cori Gauff De 15-jarige Amerikaanse wist drie partijen te winnen en is de jongste speelster ooit die het hoofdtoernooi bereikt via het kwalificatietoernooi. Haar wens voor de loting van het hoofdtoernooi: Serena of Venus Williams, één van haar idolen. Een minieme kans, maar het gebeurde. Gauff treft uitgerekend de oudste speelster van de draw: Venus Williams, 39 jaar, vijfvoudig kampioene.

Toen Gauff werd geboren, op 13 maart 2004, had Williams al negen grand slam-finales gespeeld en twee Wimbledon-titels op zak. De Williams-familie was een bron van inspiratie voor Gauff, vertelde ze aan de New York Times. ,,Venus en Serena deden me realiseren het mogelijk was. Er waren nooit veel gekleurde spelers in de tennissport, zeker niet in Noord-Amerika.”

Haar nog prille carrière vertoont meer gelijkenissen met die van haar rolmodellen. Ook Gauff werd geïnspireerd door een enthousiaste vader. En ook zij koos al vroeg voor een gerenommeerde tennisacademie, in dit geval die van Patrick Mouratoglou in Parijs. De Fransman is al jaren de coach van Serena Williams. ,,Ik zie haar wel eens aan het werk en dan zie ik mezelf”, zei Serena Williams van de week op Wimbledon. ,,Zij en haar vader doen me denken aan de tijd dat ik met mijn vader bezig was. Ik ben trots en blij voor haar.”

Volledig scherm Cori Gauff. © Getty Images

Gauff was 13 jaar toen ze zich aansloot bij Team8, het managementbureau van Roger Federer. Op diezelfde leeftijd stond ze als jongste meisje ooit in de finale van het juniorentoernooi op de US Open. Momenteel bezet ze plek 301 op de wereldranglijst. Ze loopt nu tegen beperkingen aan. Tot haar zestiende verjaardag, in maart 2020, mag ze maar zes WTA-toernooien spelen. Een regel die de vrouwenprofbond invoerde om jong talent tegen zichzelf te beschermen.