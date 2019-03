Het wordt dringen in de strijd achter favoriet Ferrari

Maarten Pouwels: ‘Ik dacht maar aan één ding: scoren’

1 maart Hij was een tijdje uit beeld geweest, maar vrijdagavond liet Maarten Pouwels zich weer eens gelden in de hoofdmacht van Go Ahead Eagles. Gesteund door de voltallige selectie van Dalfsen 1 op de tribune prikte hij in de blessuretijd de 2-0 binnen tegen MVV. ,,Ik dacht maar aan één ding toen ik inviel: scoren.”