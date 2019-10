‘Het wordt heel lastig om weer in Mexico te winnen’

Door Arjan Schouten Half Nederland mag Mexico dan omgedoopt hebben tot ‘Maxico’, na de laatste twee zeges van Max Verstappen op de Autodromo Hermanos Rodriguez. Die bijnaam gaat deze week even niet op, denkt de Limburger. Rekening wordt er natuurlijk gehouden met hem, na zijn laatste twee optredens in de miljoenenstad, maar wel met een kanttekening. ,,Ik heb geen idee hoe goed we het hier gaan doen, nu. Maar dit jaar wordt het zeker lastiger voor mij om hier te kunnen winnen’‘, beseft Verstappen zelf, na een moeilijke serie races.

Vlak voor de zomerstop was hij de rapste van het hele pak, maar sindsdien reden zeker de Ferrari’s en ook Mercedes hem overal voorbij. Dus houdt hij ook in Mexico rekening met zo’n scenario. ,,Ferrari gaat normaal gesproken in de kwalificatie veel harder, hier. Daar is nu heel moeilijk tegenop te boksen. En ook Mercedes staat sterk. Dus ik denk niet dat we zaterdag een kans hebben. Misschien dat we in de race wat meer kans hebben. Maar als je ziet hoe we presteren dit jaar, dan wordt dat ook wel wat lastiger.‘’